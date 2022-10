Tidligere hovedpine er blevet landstrænerens luksusproblem

Mathias Gidsel fra Füchse Berlin behøver efterhånden ingen præsentation. Den 23-årige vestjyde tog landsholdet med storm i begyndelsen af 2021 og blev verdensmester i første hug.

Det er ham, Nikolaj Jacobsen henviser til, når han fortæller, at der er én, der kommer til at løbe med klart mest spilletid på højre back. Men Gidsel er opmærksom på sine konkurrenter.

- Det er fedt for alle, at der er så mange gode spillere på højre back - og imponerende. Det vidner om, hvor godt et sted dansk håndbold er. Det giver lidt ekstra konkurrence. Selv om det ikke nødvendigvis er rart at blive bidt i haserne, så er det sundt, siger Mathias Gidsel.

I den kommende uge slås han med Jacob Lassen om spilletiden. Han skiftede i sommer fra Bjerringbro-Silkeborg Håndbold til HSV Hamburg, hvor han har lavet næstflest assister i hele Bundesligaen.