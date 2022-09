Stregspiller reddede point til Aalborg i næstsidste sekund

Efter endnu et nordjysk comeback endte det altså med en gyserafslutning. Mikkel Hansen udlignede til 28-28 på et straffekast med lidt over et minut tilbage, hvorefter BSH havde mulighed for at bringe sig i front igen.

Det hjalp Aalborg gæsterne med, da der blev dømt straffekast med 15 sekunder igen. Det hamrede Peter Balling op i hjørnet, og så var BSH sikker på minimum at få ét point med hjem fra Aalborg.

Og det blev det altså også kun til. Stefan Madsen tog en timeout for at sætte det sidste angreb op, og det endte med, at stregspiller Jesper Nielsen med to sekunder tilbage på kampuret fik kantet bolden forbi BSH-målmand Johan Sjöstrand, så det endte 29-29.