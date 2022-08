Pytlick lukker i på spørgsmål om menneskerettigheder

Det vil Pytlick dog ikke forholde sig til i offentligheden.

- Selvfølgelig har jeg gjort mig nogle overvejelser, men jeg har besluttet ikke at kommentere på de ting, fordi der bliver sagt så meget i medierne i forhold til det. Derfor har jeg valgt at sige, at jeg fokuserer på det sportslige, og det andet holder jeg for mig selv. Jeg har en klar holdning til det. Den vil jeg bare holde for mig selv, siger han til TV 2 Sport.

Heller ikke over for DR Sporten vil han kommentere, om han kan stå inde for det, som Saudi-Arabien repræsenterer som nation.