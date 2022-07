Men i sidste sæson ragede hun uklar med klubben og cheftræner Jesper Jensen, og Team Esbjerg meddelte, at Estavana Polman ikke ville være en del af holdet i den kommende sæson.

Det fik efterfølgende 29-årige Estavana Polman til at hive Team Esbjerg i retten for kontraktbrud.

Gennem Håndbold Spiller Foreningen indgik parterne tidligere i juli et forlig, der betød, at man skiltes fra denne sommer et år før kontraktudløb.

Estavana Polman vandt i 2019 VM-guld med det hollandske landshold.

Privat danner hun par og har barn med den tidligere fodboldspiller Rafael van der Vaart, som nåede at spille kortvarigt for både FC Midtjylland og Esbjerg.