Håndboldspiller opgiver comeback efter hjernerystelse

Håndboldspilleren Rasmus Boysen opgiver at gøre comeback, fem måneder efter at han pådrog sig en hjernerystelse i et opgør i landets bedste række.

29-årige Boysen stødte sammen med en modspiller, da han sammen med Fredericia mødte Bjerringbro-Silkeborg.

- Jeg har det meget bedre nu, men desværre er der ikke noget, der indikerer, at jeg snart vil kunne vende tilbage til banen.