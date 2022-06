Medaljekampene i Champions League endte som rene gysere

Højdramatisk afslutning

Ingen af spillerne på banen sparede på de kræfter, der var tilbage efter en lang sæson, og anden halvleg startede med kontra på kontra fra begge hold.

Det høje tempo i angrebsspillet resulterede i, at kampen til tider blev en rodet affære. Flere gange fik Kielce-spillerne sendt tilfældige bolde afsted mod mål, der alligevel formåede at snige sig ind bag Gonzalo de Vargas i Barcelona-målet.

De to hold fulgtes ad i det meste af anden halvleg, og afslutningen på kampen endte med at blive lige så dramatisk, som det hører sig til i en finale.

Med et minut tilbage var Barcelona foran med et enkelt mål, men Kielce udlignede i de sidste sekunder af den ordinære spilletid til stillingen 28-28. Dermed skulle kampen ud i forlænget spilletid.

Men heller ikke efter 10 minutter mere på banen var kampen afgjort. Stillingen var fortsat helt lige, og de to hold skulle ud i den mest nervepirrende disciplin i håndboldverdenen – straffekastkonkurrence.

Her trak FC Barcelona det længste strå og kunne med en 37-35-sejr glæde sig over klubbens 11. Champions League-titel.

Dansk straffekastdrama

Også i bronzekampen mellem Veszprem og THW Kiel var der drama for alle pengene. Her var stillingen ligeledes helt lige efter 60 minutters spil, 34-34, og kampen skulle derfor direkte i straffekastkonkurrence.

Her var der dansk deltagelse med Rasmus Lauge på holdkortet for Veszprem og Niklas og Magnus Landin for THW Kiel.

Og netop to danskere endte i hovedrollerne, da Rasmus Lauge skulle forsøge at passere Niklas Landin i Kiel-målet på det afgørende straffekast. En duel mellem de to landsholdskollegaer med både håneret og bronzemedaljer på spil.

Til stor jubel for Kiel-spillerne viste Niklas Landin i disse afgørende minutter, hvorfor han betragtes som verdens bedste målmand. Rasmus Lauge måtte til stor skuffelse se sit skud blive reddet af landsmanden, og dermed endte bronzekampen 37-35 til THW Kiel og de to Landin-brødre.