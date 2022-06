Gidsel i lyncomeback: Nu skal GOG have guld i afskedsgave

I grundspillet slog fynboerne Aalborg på egen bane, mens det blev uafgjort i det nordjyske.

Mathias Gidsel forventer en elektrisk stemning i en udsolgt Gudme Hallen med 1800-1900 tilskuere på tribunerne.

- Den her finale er mere åben, end de andre vi har spillet mod Aalborg i tidligere sæsoner, og jeg synes, at vi i vores semifinale mod Skjern fik vist, hvad vores hjemmebane i Gudme kan.

- Nu har der været en masse snak om at rykke hjemmebanen til Svendborg, og det har givet en ekstra gnist i hallen.

- Jeg siger ikke, at vi er favoritter, for Aalborg er dygtige, når det gælder, men jeg tror, at den her finaleserie bliver én, man vil huske tilbage på i mange år, siger Gidsel og tilføjer:

- Det kan også blive min egen sidste kamp i Gudme, så jeg tror, at der bliver en kæmpe energiudladning. Kan vi samtidig sætte et fysisk tryk på Aalborg, tror jeg, at Aalborg får svært ved at modstå det.

For nylig blev planerne for en fremtidig arena i Svendborg med plads til 3200 til 3400 tilskuere præsenteret, og det kunne måske ende som en ny hjemmebane for GOG. Men ikke alle ønsker at flytte.

- Vi er nogle bonderøve, og der er en masse charme ved at spille i Gudme, siger Mathias Gidsel.

- Historien hænger i væggene, og en del af charmen er, at vi ikke har en hal med plads til 5000 tilskuere som Aalborg. Vi har en hal med plads til 1900, og den ligger ude på Lars Tyndskids mark på Sydfyn.

- Klubben er mere end en klub, og det er specielt at sige farvel til. Der er så mange familiære bånd, som knytter GOG til den hal.

- Så jeg tror, at hele Gudme vil være klædt i gult for at vise Svendborg Kommune, omverdenen og alle i og omkring klubben, at Gudme Hallen er noget specielt for folk.

- Så kan det godt være, at det måske er det rigtige at rykke til Svendborg for at følge den moderne udvikling, men jeg tror, at der vil være en markering af, hvad hallen betyder.

Han beskriver det som et eventyr, hvis det skulle ende med fynsk guld, før turen går videre til tysk håndbold.

- Så tror jeg ikke, at det kunne være skrevet bedre.

- Det vil være den perfekte afslutning for mig, og en god måde at sige tak for hjælpen til min anden familie. Jeg vil lægge alt ude på det Gudme-gulv, og så må vi se, om det er nok, siger Gidsel.

Onsdagens DM-finalen skydes i gang klokken 20.30.