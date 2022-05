GOG tog første stik mod Skjern i Gidsel-comeback

Det blev kun overgået af Simon Pytlicks syv mål på syv forsøg.

Skjern forsøgte sig i en stor del af første halvleg med at spille syv mod seks. Det fungerede godt i starten, men da et par fejl sneg sig ind, gav det GOG lette kontrascoringer.

Det var med til at sende fynboerne i front med 17-13 ved pausen.

Gidsel, Tollbring og ikke mindst Bergerud sørgede for, at det hurtigt blev til 19-13, og efter bare tre minutter af anden halvleg kaldte Skjern-træner Mathias Madsen til timeout.

Gæsterne gik tilbage i syv mod seks offensivt, men man formåede ikke at holde GOG’s angreb nede, så der kunne bides af målforskellen.

GOG havde hele tiden et modsvar, og Torbjørn Bergerud blev ved med at stå i vejen for de grønblusedes afslutninger. Han sluttede med en redningsprocent på 44.