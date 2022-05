Landsholdets turbomaskine har fundet balancen mellem bremse og fuld fart

Engang måtte Mie Højlund og en veninde næsten tvangsfjernes fra et træ på skolens grund, fordi de demonstrativt havde sat sig ved stammen for at forhindre træet i at blive fældet.

Mie Højlund er vokset op med mudder på fingrene, skrubtudser i lommerne og dage på hesteryg. Aldrig har hun været bange for højder, mørke, insekter eller drengene fra de ældste klasser.