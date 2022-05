Mie Højlund vandt stjernekampen i den første DM-finale

Den bedste af de to, norske Reistad, måske verdens bedste håndboldspiller, indledte ellers med tre afbrændere, men da hun fandt rytmen, kunne Odense ikke bremse hende. Derfor tog Team Esbjerg et stille forspring mod slutningen af første halvleg, og havde det ikke været for et par grimme fejl, ville måltavlen have vist andre cifre end 14-14.

Desværre for kampens udtryk var fejlene for mange. Det samme var de store afbrændere – særligt fra fløjene – men ros fortjente målmændene Althea Reinhardt og Rikke Poulsen også for instinktive parader på nærskud. Flere af dem på finaleniveau.

Samme coolness bøvlede dommerparret Christiansen og Hansen med at vise. Fejl er uundgåelige og særligt i en intens guldkamp, men det klædte ikke styrkvinderne i sort at være uenige om åbenlyse kendelser. Gæt selv om Jesper Jensen lod sig frustrere, da hans fløjspiller tabte bolden på foden, og fløjtet kom fra dommeren længst væk fra episoden.