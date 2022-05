Odense Håndbold når DM-finale med storsejr over midtjyder

Herning-Ikast startede kampen med et lille overtag, indtil Odense cirka halvvejs i første halvleg for alvor kom op i gear og med en stime på seks mål i træk gik fra 6-8 til 12-8.

Gæsterne kunne slet ikke få tingene til at fungere, og med en pauseføring på 16-9 til Odense havde Herning-Ikast en del at tænke over i omklædningsrummet. I de sidste cirka 20 minutter af første halvleg scorede midtjyderne kun et enkelt mål.

I anden halvleg opstod der aldrig spænding. Herning-Ikast-træner Kasper Christensen måtte tidligt trykke på timeout-knappen, efter at Odense havde bragt sig foran 21-12.