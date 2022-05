Skarpe skytter har sikret TTH ligaeksistensen

HØJ havde lidt problemer med at tøjle gæsternes skytter, men derudover stod forsvaret udmærket og gjorde det vanskeligt for TTH at komme til andet end skud fra distancen.

Hjemmeholdet tillod sig endda at brænde et par store chancer i de første 30 minutter. Til gengæld bød mange spillere ind offensivt.

Det gjorde det svært for TTH at lukke ned for enkelte spillere, og ved pausen var alt helt lige - 14-14.

Kunne HØJ holde sig inde i kampen helt til slut, kunne nerverne måske ramme TTH, for hvem en nedrykning vil være en klubmæssig katastrofe.

Det forblev helt tæt frem til 19-19, men så blev den fysiske forskel på landets to bedste rækker udstillet. Formen kunne ikke bære HØJ i mål.