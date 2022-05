De danske mestre bed hårdt fra sig i Midtjylland

Ofte brugte spillerne mere tid på at tackle og småskændes med hinanden og dommerne end på at score mål. I hvert fald bøvlede begge hold længe med angrebsspillet i en første halvleg, hvor Herning-Ikasts første redning i målet faldt efter 20 minutter. Derfor gav det sig selv, at Odense havde overtaget på måltavlen.

Overtaget har Ulrik Kirkelys kvinder også haft det meste af sæsonen. De forsvarende danske mestre har vundet 30 af 32 ligakampe, hvilket bl.a. skyldes Dione Housheer. Højrebacken fra Holland leverede endnu engang en præstation, der gør det let at betvivle hendes blot 22 år. Hendes seks første scoringer gav Odense en pauseføring på et enkelt mål, og den føring blev kun større i begyndelsen af anden halvleg.