Bjerringbro-Silkeborg vandt skæbnekamp om DM-semifinaleplads

Syvende semifinale i træk

Hjemmeholdet havde dog stadig færten af semifinalen og lod ikke Bjerringbro slå et hul for alvor. Med 20 minutter igen reducerede Thomas Arnoldsen til 14-15.

Heldigvis for Bjerringbro-Silkeborg fik Jakob Lassen dog gang i skudarmen og kunne sætte tre scoringer ind i træk til en 17-15-føring til udeholdet.

Flere udvisninger gjorde dog, at ingen af holdene for alvor fandt rytmen, og Bjerringbro kunne ikke fastholde føringen. Med 10 minutter igen var det helt lige, 21-21.

Ingen af keeperne havde gjort stort væsen af sig, men med fem minutter tilbage af kampen hev Bjerringbro-keeper Johan Sjöstrand en afgørende redning frem på straffe. Kort efter satte Jakob Lassen sit sjette mål ind til 24-23 og satte to tykke streger under, at den sløje første halvleg fra hans side var helt og aldeles glemt.

Efter en afbrænder fra venstrefløjen Lars Skaarup så det sort ud for Skanderborg Aarhus med halvandet minut igen. Semifinaledrømmen blev endegyldigt slukket for hjemmeholdet, da Bjerringbro-Silkeborg satte en scoring til 27-24 ind med under et minut igen og afgjorde kampen.

Midtjyderne kan nu se frem til at skulle spille DM-semifinale for syvende år i træk.

Begge hold skal i aktion én gang mere i slutspilspuljen, selv om det efter kampen lørdag mest er formaliteter, hvad semifinalepladsen angår. Bjerringbro-Silkeborg skal møde slutspilspuljens bundhold Ribe-Esbjerg, mens Skanderborg Aarhus skal forsøge at slutte sæsonen bedst muligt af mod GOG, der ligesom Bjerringbro har sikret sig en plads i DM-semifinalen.

I den anden slutspilsgruppe er Aalborg Håndbold videre til semifinalen, mens Skjern Håndbold og Mors-Thy kæmper for den fjerde og sidste semifinaleplads.