Herning-Ikast led hård skæbne i europæisk semifinale

Afgjort i sidste sekund

Med en pausestilling på 12-14 til Bietigheim tydede alt på en spændende anden halvleg. Men langt hen ad vejen så det sort ud for midtjyderne.

Tyskerne udnyttede, at Herning-Ikast-spillerne sløsede i returløbet og smed flere bolde væk i angrebet. Efter 40 minutter var Herning-Ikast derfor bagud 23-18.

Men midtjyderne slap ikke håbet om en europæisk finaleplads, og godt hjulpet på vej af store redninger fra svenske Jessica Ryde i Herning-Ikast-målet kæmpede de for at æde sig ind på tyskernes forspring. En storspillende Cecilie Brandt kunne fra højrefløjen sende sin ottende scoring på lige så mange forsøg i kassen og udligne til 33-33 med blot et halvt minut igen.

Trods det flotte comeback endte det dog med noget af en dukkert for Herning-Ikast. Med ét sekund igen sendte Karolina Kudłacz-Gloc bolden i mål til 34-33 og afgjorde på højdramatisk vis kampen til tyskernes fordel.

Finalen i European League spilles søndag kl. 18 og bliver således et opgør mellem Bietigheim og vinderen af den anden semifinale mellem Viborg HK og Baia Mare.