Herning-Ikast blæste Odense ud af banen i DM-semifinale

Tirsdagens opgør i Odense blev indledt i et hæsblæsende tempo. De to hold havde svært ved at lukke af i forsvarsspillet, og efter ti minutter havde de scoret fem mål hver.

Den første tomålsføring i kampen kom efter 13 minutter. Simone Pedersen, som med stor autoritet styrede Herning-Ikasts angreb, fik straffekast, og det scorede Emma Friis på til 7-5.

Det skulle vise sig som et tegn på, at gæsterne var stærkest. Midtjyderne holdt fast i føringen, som endda blev udbygget til tre mål, inden Odense kortvarigt satte en stopper for dominansen.

Herning-Ikast førte 16-14 ved pausen, og Odense skulle både tale om forsvar og angreb i omklædningsrummet.

Det så dog ikke ud til, at træner Ulrik Kirkely havde fået løst problemerne. Efter pausen løb Odense gang på gang panden mod en mur i angrebet, mens aggressiviteten og kompaktheden manglede i defensiven.