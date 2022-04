TMS Ringsted kunne dog ikke nedlægge GOG, og det betød, at Kolding blot skulle vinde mod TTH for at overlade den direkte nedrykningsplads til Ringsted. Det vidste begge hold med godt et minut igen.

Med 28-28, et halvt minut igen og bolden på Kolding-hænder var det alt på ét bræt for Kolding.

Det hele så ud til at slutte, da Jens Svane brændte i helt fri position med ti sekunder igen, men bolden røg ud til indkast til hjemmeholdet. Hurtigt blev bolden fragtet hen til Peter Balling, som leverede miraklet og hamrede bolden i nettet.

Ekstasen tog over på halgulvet og tilskuerpladserne. Nu er der stadig håb om at nedrykningen kan afværges. Det samme gælder for TTH trods nederlaget.