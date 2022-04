DHF-formand efter medlemsdyk: Der venter et stort arbejde

- Vi er selvfølgelig enormt ærgerlige over at se en nedgang på over 6000 medlemmer, og der ligger et stort arbejde forude for at komme på rette kurs igen, siger Dansk Håndbold Forbunds formand, Morten Stig Christensen, i en pressemeddelelse.

I forbundet vurderer man, at pandemien og lange nedlukninger har ramt håndbold og andre indendørs idrætter hårdt.

- Vi ved fra vores foreninger, at de også har mistet mange frivillige hænder under pandemien. Når der er færre frivillige ildsjæle til at drive klubben og træne holdene, resulterer det desværre også i færre spillere, siger Morten Stig Christensen.