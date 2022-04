Sandra Toft og co. sendte Odense ud af Champions League

Odense Håndbold er færdig i kvindernes Champions League.

Søndag endte den anden af to ottendedelsfinaler mod sidste sæsons finalister fra Brest Bretagne med et nederlag på 26-29. Dermed blev det til exit for Odense, som i sidste weekend vandt den første kamp mod Sandra Toft og co. med 25-24.

Brest skal nu møde ungarske Györ, Tofts kommende arbejdsgiver, i kvartfinalen. Ungarerne har Anne Mette Hansen i truppen.