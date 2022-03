København tog sidste slutspilsplads trods forskrækkelse

Holdets 24 point rækker til ottendepladsen for mesterholdet fra 2018, mens Ajax slutter grundspillet på tiendepladsen.

Da der var spillet 13 minutter, var København foran med 6-1, og alt så ud til at gå helt efter planen for hjemmeholdet, der bare skulle bruge et enkelt point.

Men en bunke fejl og en scoringspause på mere end otte minutter blev dyr for København, som så Ajax komme tilbage i kampen.

Gæsterne fortsatte ufortrødent og scorede stort set hver gang de fik chancen. 8-8 blev til 11-8 i Ajax’ favør, men i sidste sekund sørgede Clara Skøtt med en straffescoring for at reducere forspringet til et enkelt mål.