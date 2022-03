Esbjergs drømmestart rakte til sejr over Herning-Ikast

I slutfasen lykkedes Esbjerg med hjælp fra en farlig Henny Reistad at snuppe sejren alligevel.

- Det var en hård kamp. Vi smed for mange bolde væk og lavede for mange tekniske fejl, inklusive mig selv, siger den norske syvmålsskytte til TV 2 Sport.

Forud for kampen meddelte Team Esbjerg, at rutinerede Rikke Poulsen havde forlænget sin kontrakt, så den nu også gælder for næste sæson. Den 35-årige keeper havde ellers varslet, at hun ville gå på håndboldpension efter sæsonen.

Hun vogtede målet i hele kampen, men havde ikke nogen stor aften. Hun endte med en redningsprocent på 13,89.

Tidligere onsdag var rækkens nummer fire også i aktion. Viborg HK vandt sikkert med 34-23 over København Håndbold, der kæmper for sin slutspilsplads.