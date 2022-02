Odenses håndboldkvinder holder afstanden til forfølgerne

Der er fem point ned til Team Esbjerg, som tidligere onsdag slog Aarhus United, og syv point til Herning-Ikast, som vandt sin kamp tirsdag aften over Holstebro.

De fynske håndboldkvinder tog onsdag aften sæsonens ligasejr nummer 20 af 21 mulige med 34-27 over Nykøbing F. Håndboldklub.

Det er efterhånden svært at se, hvem der skal udfordre Odense Håndbold i kampen om førstepladsen i ligaens grundspil.

Men der skal meget til at ryste Odense Håndbold for tiden, og det fik NFH også at føle i onsdagens udekamp.

Kampen var knapt begyndt, før gæsterne fra Falster var havnet i et hul, de aldrig fik gravet sig op af.

Odense-spillerne havde let ved at bryde igennem og spillede med stort overskud gennem det meste af første halvleg.

Hollænderen Larissa Nusser bragte med sit første mål Odense på 4-0, og landsholdsmålvogteren Althea Reinhardt viste sin klasse i målet.

Da der var spillet ti minutter, havde hun blot tilladt gæsterne at score en enkelt gang.