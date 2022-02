Aarhus HC. Det er indtil videre arbejdstitlen for et nyt aarhusiansk håndboldprojekt, hvis hensigt er at skabe et herreligahold i Aarhus.

Vi mangler et flagskib for de mange unge talenter i byen. Det betyder rigtig meget i dagligdagen, at de engagerede klubber har nogle at kigge op til og identificere sig med. Peter Bredsdorff-Larsen

Bag drømmen er blandt andre Peter Bredsdorff-Larsen, forhenværende cheftræner for blandt andet Bjerringbro-Silkeborg, der mener, at det er ærgerligt, at der ikke er en ligaklub, som kun har hjemme i Aarhus.

»Især fordi Aarhus er den by i Danmark med flest håndbolds

Spar 1200 kr. 6 måneder for 99 kr. pr. måned Læs alle artikler på jp.dk Få adgang her Allerede abonnent? Log ind Samlet pris for 6 måneder 594 kr.