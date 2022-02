Aalborg halter fortsat efter GOG trods sejr i topkamp

Men aalborgenserne fik bevist, hvorfor der alligevel er et stykke mellem nummer to og tre i den hjemlige liga, da holdet vandt overbevisende med 29-23.

Der var på forhånd lagt op til lidt at et topopgør i herrernes bedste håndboldliga, da Aalborg og Fredericia mødte hinanden onsdag aften.

Der er seks point op til suveræne GOG, og førstepladsen har endda en kamp i hånden. Fredericia har 25 point på tredjepladsen.

Hjemmeholdets fans har da formentlig også haft sjovere oplevelser fra tilskuerpladserne i Fredericia. Holdet var nemlig bagud fra start til slut.

Stille og roligt fik gæsterne udbygget føringen, og til sidst var det ganske enkelt for sent at indhente efterslæbet for Fredericia, der måtte kapitulere.

Topholdet GOG var selv på banen onsdag aften. Her blev det til et yderst underholdende og målrigt opgør mod Skive.