Stærke Herning-Ikast avancerer til europæisk kvartfinale

Det var anden uge i træk, at Herning-Ikast gjorde det af med nordmændene, som ellers var udset til at være klubbens største konkurrent i gruppespillet.

Herning-Ikast Håndbold er klar til kvartfinalerne i den europæiske turnering European League, der rangerer lige under Champions League.

Midtjyderne fik dog en lidt tvivlsom start på lørdagens opgør og var nede med 1-3, inden de for alvor kom i gang med opgøret - men så blev der også skruet op for koncentrationen.

Storhamar er på tredjepladsen med to point efter fire kampe. De to bedste klubber går videre til kvartfinalerne, og det kan altså ikke gå galt for Herning-Ikast.

Hjemmeholdet scorede otte mål i træk, uden at Storhamar kom til fadet, og pludselig var Herning-Ikast foran 9-3.

Det fik de norske gæster til at tage timeout, og den havde en god effekt. Herning-Ikast mistede koncentrationen især i defensiven, og Storhamar halede stille og roligt ind. Efter 23 minutter var der to mål mellem de to hold.

I første halvlegs slutfase skruede hjemmeholdet dog bissen på og gik til pause foran 20-13.

I anden halvleg bed Storhamar udmærket fra sig, men det var tydeligt, at Herning-Ikast gjorde lige nøjagtig nok til at opretholde en solid føring.

Midtjyderne blev hjulpet godt på vej af keeper Jessica Ryde, der på nogle vigtige tidspunkter sørgede for, at nordmændene ikke kom så tæt på, at de kunne lugte blod.