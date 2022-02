Dansk håndboldmålmand skifter til ungarsk storklub

Landsholdsmålmanden Sandra Toft skifter fra næste sæson fra franske Brest til den ungarske storklub Györ.

Det oplyser Györ torsdag på sin hjemmeside.

Den 32-årige dansker afløser franske Amandine Leynaud, der har annonceret sit stop efter den igangværende sæson.

Györ oplyser på sin hjemmeside, at Toft har udnyttet en mulighed for at komme fri af sin aftale i Brest efter den igangværende sæson.