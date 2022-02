Gidsel fik tirsdag skannet sit højre knæ, efter at backen kom til skade i starten af bronzekampen mod Frankrig ved EM i Ungarn.

Skanningen viste, at Gidsel har ødelagt det bageste korsbånd, hvilket ikke kræver operation, men betyder en genoptræningsperiode på fire til seks måneder.

- Jeg er selvfølgelig meget ked af situationen. Vi er i gang med en fantastisk sæson i GOG med masser af spændende kampe på programmet.

- Det er så ærgerligt, at jeg ikke kan være en del af det. Men nu vil jeg fokusere 100 procent på at genoptræne og få et stærkt knæ igen, siger Gidsel til klubbens hjemmeside.

Med udsigt til en genoptræningsperiode på fire til seks måneder er det usandsynligt, at Mathias Gidsel kommer tilbage i denne sæson.