Landstræner efter coronapræget EM: Den længste turnering

For tredje gang på lidt over et år har de gået op og ned ad hinanden i deres egen coronaboble. Først i Debrecen og dernæst i Budapest.

Knap en måned efter at de mødte ind i lejren forud for EM-slutrunden, kan spillere og ledere fra det danske håndboldlandshold rejse hjem.

- Det har været en mærkelig turnering. Man kan godt mærke, at vi har været sammen i 4 ud af 13 måneder. Vi har måske skullet kæmpe lidt mere i den her slutrunde for at holde os mentalt inde i tingene. Men jeg tror et eller andet sted, at det er normalt.

- Når man så finder de kræfter frem, som vi gjorde i dag, gør det mig vanvittigt stolt over mit hold. Det havde jeg også været, selv om vi havde tabt i dag, siger han.

Forholdene ved EM har flere gange været kritiseret af det danske hold.

For mange folk i samme buffet, familiebesøg på andre hold og generelt uforsigtig adfærd fra medlemmer af flere af de øvrige EM-nationer har fået danskerne til at holde sig endnu mere for sig selv.