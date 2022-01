Landstræner om Gidsel: Ikke de bedste meldinger

Holdets store stjerne Mathias Gidsel lå i omklædningsrummet med smerter, efter at han måtte forlade banen blot et minut inde i opgøret med en knæskade.

Mathias Gidsel forsvandt ud i omklædningsrummet efter det, der lignede et solouheld, og han vendte ikke tilbage. Derfor har det heller ikke været muligt at få en kommentar fra hovedpersonen, der før bronzekampen blev udtaget til turneringens All Star-hold – for tredje gang på tre slutrunder vel at mærke.

»Det er ikke de bedste meldinger, vi har fået. Jeg kan ikke sige så meget lige nu. Nu må vi vente og se, og så må Mathias få undersøgt knæet for at finde ud af, hvad der nøjagtigt er sket,« sagde landstræneren efter kampen.

»Jeg er utrolig ærgerlig over, at det sluttede for ham,« sagde Niklas Landin.

»Nu var han godt nok glad for, at vi sluttede med tredjepladsen, så det ikke var helt forgæves, men nu må vi vente at se, hvad scanningen siger. Men han var meget nedtrykt, så det var jeg utrolig ked af at se,« sagde anføreren.

Mathias Gidsels fynske klubhold fra GOG skal – med eller uden ham – i aktion allerede på lørdag i herreligaen mod Skjern i den første ligakamp i det nye år.