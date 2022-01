Gidsel vil blæse spaniere omkuld med friske kræfter

Landsholdsprofilen Mathias Gidsel var en af dem, der sad over i den sidste kamp i mellemrunden, og han trænger til at få brændt noget krudt af.

Fælles for mange af de danske håndboldherrer er, at de går ind til fredagens EM-semifinale mod Spanien med masser af energi.

- Vi har været heldige og dygtige at få de her hviledage, som ingen af de andre hold har fået, siger Gidsel.

Spanien har ikke haft tid til at hvile sig. Der er trukket store veksler på spillerne, som har været under pres i alle kampene frem mod semifinalen.

- Jeg tror, at det bliver en kæmpe fordel, og jeg tror, at vi er det hold, der står bedst rent fysisk inden finaleweekenden af de fire hold, der er tilbage, siger han.

- Vi kommer til at trykke på dem fysisk. Både i kontra, forsvar og i alle spillets facetter. Vi vil trykke til dem og se, om der er lidt træthed at spore, advarer den hurtige back.

Det vigtigste ved at lade en række af de bedste spillere glide i baggrunden mod Frankrig var dog, at reserverne fik så meget spilletid, som de gjorde, mener Mads Mensah.

- Det er meget muligt, at vi får brug for de spillere i en svær kamp mod Spanien. Det får vi at se, men jeg synes, at vi har fordelt ressourcerne godt, siger han.