Danske håndboldherrer har modtaget dødstrusler efter nederlag

Det udfald i onsdagens mellemrundekamp ved EM i herrehåndbold har fået bægeret til at flyde over hos visse personer i sådan en grad, at håndboldherrernes landstræner Nikolaj Jacobsen og flere spillere har modtaget dødstrusler og hadbeskeder i deres private indbakker på de sociale medier.

»Vi er normalt begunstiget af en fantastisk opbakning, men det sker indimellem, at det kammer helt over, når vi har tabt en kamp,« siger han.

Han oplyser, at spillerne er blevet bedt om at blokere og anmelde beskederne på de sociale medier.

»Nogle er bedre til at håndtere disse beskeder end andre, men uanset hvad er det fuldstændig utilstedeligt at modtage beskeder af den kaliber, og det vil vi ikke finde os i,« siger han.

Kampen mod Frankrig var uden reel betydning for Danmark, hvis semifinaleplads allerede var sikret. Til gengæld ville en dansk sejr eller et uafgjort resultat have sendt Island i semifinalen. Sådan gik det ikke, idet franskmændene vendte et truende nederlag til sejr.

Det fik onsdag aften bl.a. den islandske politiker Björn Leví Gunnarsson, som er medlem af Altinget for Piratpartiet, på barrikaderne. Han sagde således, at den danske Christian 9.’s krone og emblem bør fjernes fra Alþingishúsið, der er hjemmet for Altinget i Island.

Modsat Island skal Danmark i kamp om medaljer over weekenden. Semifinalen mod Spanien spilles fredag aften kl. 18.00.