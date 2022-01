De danske håndboldherrer var stort set foran fra start til slut i torsdagens sidste mellemrundekamp mod de olympiske mestre fra Frankrig – her havde blot ét point været nok til dels at sikre sig førstepladsen i puljen, dels at sende Island i semifinalen i stedet for de evige franske rivaler.

Det var meget tæt på at blive en perfekt aften for skandinavisk håndbold – men sådan gik det ikke.

Det opgør kan danskerne glæde sig til, mens islændingene derimod har god grund til at ærgre sig, for de var millimeter fra en billet til weekendens medaljekampe.

Nederlaget på 29-30 betyder, at Danmark slutter som nummer to i puljen og derfor skal møde Spanien i fredagens semifinale. En modstander, som danskerne har besejret fire af de seneste fem gange.

Men som så mange gange før beviste Nikola Karabtic og co., at de er lavet af noget specielt. I en tæt slutfase snuppede Frankrig sejren og dermed semifinalepladsen foran Island.

I stjernernes fravær understregede Niclas Kirkeløkke atter engang, at han kan mere end blot at være Gidsels gardering på højrebacken. Ikke blot sendte Kirkeløkke f.eks. fire kugler i nettet i det første kvarter – han gik også forrest i demonstrationen af, at Danmark ikke blot var mødt op til en omgang onsdagshyggebold.

Foruden den svage afslutning på kampen kan Nikolaj Jacobsen dog ikke indvende noget mod indsatsen. Selvfølgelig havde han givet nøglespillerne Mikkel Hansen, Magnus Saugstrup og Mathias Gidsel lov til at tage en puster i joggingtøj på klapstolene bag det ene mål. Trioen er afgørende betydning for Danmarks guldchancer, og derfor skulle de naturligvis slappe af for at være så fysisk og mentalt friske som muligt til fredagens semifinale.

Danskerne sendte et fornemt signal i såvel udstråling som vilje. Det var klædeligt i en kamp uden reel betydning for Jacobsens udvalgte. De var både hurtigst, klogest, stærkest og heldigst i første halvleg. Særligt Jacob Holm burde sprinte direkte ned til roulettebordet på det lokale casino og smide hele sin formue på rød. Berlin-backen kunne heller ikke selv lade være med at smile, efter at hans tredje halvforkølede afslutning strøg i mål.

Uagtet et par heldige scoringer lignede Jacob Holm igen den Jacob Holm, der er kendt for centimeterpræcise gennembrud i højt tempo. Succes oplevede Henrik Møllgaard også i midterforsvaret efter et par middelmådige præstationer, ligesom Kevin Møller gang på gang gjorde sig bred i målet.

Sammenlagt var det mere end nok til at sætte franskmændene af ved pausetid. Frustrerende for den blå håndboldstormagt, der i allerhøjeste grad bøvlede med at finde den opstilling og det polerede spil, der skulle sikre den 21. semifinaleplads (af 28 mulige) siden årtusindeskiftet. Selv legenden Nikola Karabatic så opgivende ud.

Bagud med fem scoringer med 30 minutter var Frankrig tvunget til at tænke alternativt. Melvyn Richardson gjorde, hvad han kunne, men den franske optimisme blev straks bremset af et par lange stænger fra Søborg. Niklas Landin, indskiftet i pausen, brugte ad to omgange sit ene ben til at parere en fri afslutning.

»Landin! Landin! Landin!« brølede de danske tilskuere ned mod anføreren, der fra sit mål kunne se duoen Holm og Kirkeløkke fortsætte storspillet fra første halvleg.

Derfor var Danmark konstant i front med tre-fem scoringer. Jacob Holm var angrebsivrig som en kæk teenagefyr til halbal, og hans konstante fintespil kostede til sidst Ludovic Fabregas et rødt kort efter tre udvisninger.

Det lignede en komfortabel sejr, men så viste Frankrig både klasse og rutine. Det ene kloge angreb afløste det andet, og ofte blev Niklas Landin efterladt uden chance i målet. Anføreren slog småirriteret ud med armene, efterhånden som forspringet svandt ind. Kirkeløkke og Holm var tilmed løbet tør for krudt.