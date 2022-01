Tre glimt fra kampen: Når skuffelsen har lagt sig, kan Holm og co. glæde sig til mødet med en yndlingsmodstander

I den sidste mellemrundekamp ved EM tabte Danmark med et mål til Frankrig. Her er tre glimt fra kampen: 1 Kan man tale om en yndlingsmodstander? For tredje gang på lidt over år skal Danmark møde Spanien i en semifinale ved en slutrunde. Ved både VM i januar 2021 og OL i sommer stødte de to nationer sammen, og begge gange vandt danskerne.

Nu venter endnu et semifinaleopgør mod de forsvarende europamestre, og det bliver en hård omgang ifølge Lasse Svan. »Jeg tror, det bliver en forsvarskamp. Det bliver det hold, som er bedst til at løse det andet holds forsvar, som løber med sejren. Det har vores andre kampe mod Spanien vist. De seneste mange gange, vi har mødt dem, har vi haft de fleste løsninger. Vi har stået godt i kombinationen forsvar-målmand. Det bliver nøglen til sejr,« sagde Lasse Svan, mens Jacob Holm tilføjede: »Det er et utrolig godt hold, som vi kender godt efter at have møde dem i de seneste to semifinaler. De har fået nye folk med, som vi skal hjem at forberede os på.«

2 Jacob Holm har i den grad meldt sig klar til medaljekampene. Det har ellers ikke flasket sig for Berlin-spilleren ved slutrunden. Spilletiden har været minimal, og i de få perioder, han har haft på banen, har han ofte virket både for ivrig og uden sin vanlige skarphed. Men bagspilleren leverede mod Frankrig en fremragende indsats med både scoringer og assists. Stort set alt, han rørte ved, gik i mål. »Jeg er selvfølgelig glad for at spille en god kamp, når jeg får tilliden, men der går lidt af glansen af præstationen, fordi vi ikke formåede at gøre arbejdet færdigt. Det er jeg først og fremmest rigtig skuffet over nu,« sagde Jacob Hokm efter kampen. »Vi spillede 50 gode minutter. Lige nu står jeg med en tom følelse over, at vi ikke fik noget ud af vores gode arbejde.«

Jacob Holm blev fra officiel side kåret til kampens spiller. 3 Man skal aldrig, aldrig, aldrig afskrive Frankrig. Det understregede de mangedobbelte guldvindere endnu engang. Franskmændene vandt de sidste 12 minutter af kampen med 8-2 og hapsede dermed endnu en semifinalebillet til samlingen. Alle, der har fulgt blot en anelse med i landsholdshåndbold de seneste år, ved derfor, at de sejrsvante franskmænd bliver et ubehageligt bekendtskab i den resterende del af turneringen. Hvem ved? Måske mødes Danmark og Frankrig igen på søndag, og til den kan Nikolaj Jacobsen og co. måske ærgre sig over, at de ikke formåede at sende de olympiske mestre ud af turneringen, da chancen var der. »Vi kæmpede i anden halvleg og gav alt, vi havde. Vi var mentalt stærke og havde selvtillid, når vi skød på mål,« sagde den franske stjerne Nikola Karabatic efter kampen ifølge TV 2. »Jeg er virkelig stolt af holdet og måden, vi reagerede på, da alt gik den forkerte vej,« sagde han. Frankrig skal nu møde Sverige i semifinalen.