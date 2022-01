Alle EM-danskere går fri af corona: Utroligt drænende

Fredag blev fløjspilleren Hans Lindberg sat i isolation som følge af coronasmitte, og lørdag blev landsholdets SoMe-ansvarlige konstateret smittet. De to bliver stadig testet positive.

Alle fra den danske lejr fik søndag et negativt svar på sin coronaprøve efter to dage i træk med positive prøver.

Det lader til, at coronasmitten ikke på nuværende tidspunkt er løbet løbsk i den danske EM-trup.

- Man skal også huske, at når næste uge forhåbentlig er godt overstået, har vi været sammen i tre en halv måned på et år, siger han.

- Jeg er nervøs hver dag. Det tror jeg, vi alle sammen er. Det er utroligt drænende at gå og være nervøs hele tiden for de test, og man ved ikke, hvad der sker.

Det er hårdt mentalt at gå og vente på svarene, forklarer landstræner Nikolaj Jacobsen på søndagens digitale presseseance.

Danmark spillede både VM og OL i 2021, hvor coronapandemien også lagde en kraftig dæmper på begivenhederne.

Det er tredje slutrunde i træk, at danskerne isolerer sig fra omverdenen for at undgå smitte.

Ud over Hans Lindberg har Jannick Green afleveret en positiv prøve efter sin ankomst til Ungarn, men på det tidspunkt var han ikke registreret i truppen.

Alt tyder på, at det skyldtes efterveerne af den positive prøve fra ugen forinden, og han var ude af isolation allerede dagen efter.