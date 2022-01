24/01/2022 KL. 11:26

Selvtilliden er Emil Jakobsens varemærke

Også under dette EM har Emil Jakobsen sprudlet af selvtillid og været flyvende på fløjen. Men den 24-årige fynbo kæmpede i flere år med at knække koden som menneske, som en af hans tidligere trænere formulerer det. Landsholdsspilleren frygtede, at hjemve ville spænde ben for drømmene.