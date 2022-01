Lasse Svan, håndboldherrernes 38-årige viceanfører og en af landets mest vindende håndboldspillere nogensinde, fortæller her selv med egne ord:

Jeg har aldrig betragtet mig selv som det største håndboldtalent. Men jeg har altid haft en stærk vilje og et had til at tabe. Og så er læresætningen nem, for hvis jeg skal undgå at tabe, må jeg være bedre end de andre.