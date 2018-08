Nykøbing Falster åbnede sæsonen med storsejr i Viborg

Konflikt mellem DBU og landsholdspillerne vil være fatalt for dansk fodbold, advarer lokalunioner. DBU har skabt problemet, mener landsholdsanfører.

Nadia Nadim ønskede at forlade Manchester City. Men nu bliver hun og har fokus på Danmarks uventede VM-chance.

Danskerne knokler for ham i Vueltaen:

Et specielt topmøde:

I næste måned vil Apple præsentere nye produkter. Men for iPhones vedkommende bliver det et "S"-år. Finans

Erhvervsmarkedet i telesektoren er under benhårdt prispres. Det går hårdest ud over TDC, mens mindre aktører vinder terræn på bekostning af de store teleselskaber. Finans

I US Opens første runde besejrede danskeren let Stosur med 6-3, 6-2.

Regeringens forslag om at udvide vaccination mod kræft til begge køn modtages med begejstring.

Der var ikke stor spænding om udfaldet, da Nykøbing Falster vandt 32-22 ude over Viborg i sæsonpremieren.

Selvom Viborg var tæt på at levere overraskelsen, så måtte de se København Håndbold løbe med sejren i den tredje og afgørende semifinale i kvindernes håndboldliga.

Ligaens øvrige 12 hold åbner sæsonen onsdag aften. Her venter blandt andet et storopgør mellem danmarksmesteren København Håndbold og Team Esbjerg, der i sidste sæson blev nummer fire.

Viborgs bronzevindere fra sidste sæson formåede ikke at få stoppet gæsternes stormløb efter pausen.

NFH åbnede tirsdagens opgør bedst og fik slået et solidt hul midtvejs i første halvleg, da Anna Lagerquist gjorde det til 9-5.

I tirsdagens sæsonåbner på udebane mod Viborg HK vandt NFH-kvinderne med 32-22 efter at have ført 17-13 ved pausen.

Nykøbing Falster Håndboldklub har fået en perfekt start på sæsonen i Danmarks bedste håndboldrække for kvinder, HTH Go Ligaen.

Hvis menneskeheden var på valg i universet, ville den ikke blive genvalgt til at bebo og bestyre kloden, og var jorden en virksomhed, var den for længst gået konkurs.

Det meste af den populære serie "Game of Thrones" er filmet i Nordirland. Nu følger hundredtusinder af fans i filmstjernernes fodspor.

I en tidslomme på Kgs. Nytorv glimter fornemme møbler og kunst fra Versailles-slottet. Her bor Frankrigs ambassadør, som nu skal hjem til Frankrig, men vil savne at møde kronprinsen på sin morgentur.

Kunstig lav afgift på elbiler kommer ikke til at virke, mener energiministeren, som vil lade priserne stige.

