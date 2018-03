HC Midtjylland kan ikke trække sig fra håndboldligaen

Det er ikke en mulighed for den økonomisk truede håndboldklub HC Midtjylland at trække sig fra 888 Ligaen.

Det understreger Dansk Håndbold Forbund (DHF) med henvisning til ligareglementet på sin hjemmeside.

- Da HC Midtjylland har lånt en licens af Herning fH, har klubben ikke andre muligheder end at begære sig konkurs. Det betyder også, at HC Midtjylland ikke kan trække sig fra grund- eller slutspillet i 888 Ligaen, skriver forbundet.

HC Midtjylland har ikke vundet en kamp i herrernes bedste håndboldrække siden 13. december, og søndag tabte holdet med ti mål til bundproppen Tønder.

Fredag fortalte klubformand Thomas Hintze til Herning Folkeblad, at klubben overvejer at trække sig inden sidste kamp mod Skjern Håndbold 28. marts af hensyn til Tønder, der ligger sidst i ligaen med et point færre end HC Midtjylland.

- Hvis vi trækker os før den sidste kamp, så er det kun os, der rykker ned. Det skal jo ikke gå ud over andre hold, hvis vi lukker, sagde hovedinvestoren.

Men klubben kan altså ikke trække sig, og kun en konkurs kan afslutte klubbens liv i 888 Ligaen før tid.

En konkursbegæring kan dog også være på trapperne. I hvert fald forklarede Hintze fredag, at det kunne være næste skridt for klubben.

- Hvis der ikke sker noget i løbet af dagen (fredag, red.), så indkalder jeg til en ekstraordinær generalforsamling, hvor jeg vil indstille til, at klubben begæres konkurs, sagde han.

Klubben har sagt farvel til en række af de største profiler i bestræbelserne på at klare skærene økonomisk, og det har smittet af på resultaterne i ligaen.