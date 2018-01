Lauge om slovenske svinestreger: Vi lod os ikke skræmme

29 udvisninger, 12 advarsler og tre røde kort. Det er status for Sloveniens landshold efter fire kampe ved EM.

Danmark lukkede munden på larmende slovenere

Fredag aften var det Danmark, der stod over for EM’s hårdest spillende hold, men Rasmus Lauge og co. lod sig ikke tæske af den bidske stil. Tværtimod slog danskerne igen og vandt 31-28.

»De lavede nogle små svinske ting hele tiden. Deres stregspillere hev vores spillere ned mange gange – også ned ad banen i deres kontrafase. Dommerne dømte ikke en eneste fejlscreening. Det var imponerende, fordi albuerne var oppe i vores hoveder,« sagde Rasmus Lauge og fortsatte:

»Det er sådan, de spiller. Det er lidt stilen fra Vujovic (landstræner red.) at få holdet til at spille benhårdt og give den så meget gas, at modstanderne bliver skræmt i sidste ende. Det gjorde vi ikke,« sagde han.

Playmakeren, der scorede fire mål, hæftede sig efter kampen ved, at Danmark spillede roligt og kontrollerende. Selvom der sneg sig fejl ind i spillet, gik holdet ikke i panik.

»Det vidner om, at der er masser af karakter på det hold her. Nu skal vi forsøge at ride videre på bølgen,« lød det fra Rasmus Lauge.

Undervejs i kampen havde Danmark flere gange muligheden for at bringe sig afgørende i front. Det lykkedes ikke før til sidst, og det er der ifølge Lauge en god forklaring på.

»Slovenien er et klassehold, og de giver aldrig op. De kæmpede som svin, skulle jeg lige til at sige. De spillede noget god håndbold og prøvede at kyse os i forsvaret ved et par store gutter, der smadrede til. Men den duel vandt vi klart. Vi bragte dem ud på skøjter indimellem,« sagde han.

Danmark skal søndag aften møde Tyskland i den anden kamp i mellemrunden.