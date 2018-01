Danmark lukkede munden på larmende slovenere

VARAZDIN

De sang, larmede, trommede, hoppede og jublede.

Det gjorde de også efter kampens afslutning, men de mange tusinde slovenere måtte dog erkende, at den fantastiske opbakning ikke udmøntede sig i point i Arena Varazdin.

Kampfakta Danmark-Slovenien 31-28 (16-14) Topscorer for Danmark: Lasse Svan, 11 Topscorer for Slovenien: Miha Zarabec, 6 Stillingen undervejs: 3-1, 7-6, 10-9, 12-12, 16-14, 21-19, 25-22, 27-25, 30-26, 31-28

Danmark vandt nemlig den første kamp i mellemrunden med en sejr på 31-28 over Slovenien, og holdet fik dermed en perfekt begyndelse på en spændende EM-uge i Kroatien.

Helt som forventet begyndte det uforventet i Varazdin. Slovenerens landstræner, Veselin Vujovic, valgte at spille syv mod seks i angrebsspillet. Den 57-årige håndboldlegende kan beskyldes for meget, men han er aldrig blevet kaldt kedelig.

Da han entrerede banen før kampen, var det også med begge arme over hovedet, som gejlede de tusindvis af slovenere helt op i hoppestemning. Vujovic er karismatisk, taktisk klog, og så er han en træner, der beder sine spillere om at gå til den – sådan for alvor.

Fire minutter og 48 sekunder. Længere tid tog det heller ikke for de hårdt spillende slovenere at skrabe den første udvisning til. Det var holdets 25. udvisning i turneringen. Behøver man skrive, at Slovenien topper EM’ bisseliste?

De hårde tacklinger prellede af på danskerne, der begyndte med Lasse Svan på banen. Viceanføreren, der endnu ikke har ramt sit niveau i turneringen. Det gjorde han til gengæld fredag aften, hvor Danmark spillede sig frem til et hav af chancer.

Med Mikkel Hansen og Rasmus Lauge som igangsættere fik de danske fløje serveret den ene fine aflevering efter den anden i første halvleg.

Pladsen fik de, fordi Vujovic tydeligvis havde et ønske om at stoppe Mikkel Hansen. Det er tit en fornuftig idé, men det efterlader altså frie rum andre steder på banen. Og lige til det der med at fordele spillet, vurdere situationerne og aflevere helt præcist, der er Mikkel Hansen altså i en liga for sig. Manden med pandebåndet skar flere gange banen i stykker. Det var som at se en træhøvl i en blød pakke Kærgården.

Lasse Svan scorede 11 mål mod Slovenien. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Lasse Svan scorede på det meste, men han var også medlem af en ærgerlig klub af danskere, der i alt brændte otte-ni store chancer i første halvleg. Så er det svært at trække fra et glimrende landshold som Slovenien, der er forsvarende VM-bronzevindere.

Danmark gik derfor kun til pause med en føring på to mål. Det passede ikke de mange slovenere, der ellers skabte en fantastisk lydkulisse. Før kampen holdt en gruppe på 20-30 slovenere, der var iklædt landsholdsmerchandise fra top til tå, til nær en bod med popcorn. Vurderet ud fra volumen af sang og råb samt stortrommens rytme var det ikke udelukkende majs fra mikrobølgeovnen, de havde kørt indenbords i forhallen i Arena Varazdin.

De fine rammer blev også anvendt under VM i herrehåndbold 2009. Dengang blev Danmark nummer fire, og dengang var Niklas Landin en 20 år gammel lærling på landsholdet. Det var også dengang, at ”kissing camera” på storskærm og t-shirts, som skydes ud til publikum med en slangebøsse, var sjovt og spændende. Det er det altså ikke mere, kære venner i Kroatien.

Efter pausen øgede Danmark forspringet til tre mål takket været en velspillende Casper U. Mortensen. Føringen burde også have nået fire mål, men en dobbelt overtalsperiode blev ikke udnyttet optimalt.

Tværtimod tumlede danskerne selv ind i udvisninger. Det gjaldt begge Toft Hansen-brødre, som havde det svært i midterforsvaret. De var især stærkt udfordret af Kiel-playmakeren Miha Zarabec, der noterede sig for seks scoringer i de første 45 minutter. Han har bevægelser som en ballerina, driblinger som en NBA-spiller og er konstant udfordrende i sit spil. Vidunderligt at overvære.

Sidste gang Zarabec og Slovenien stod over for Danmark var ved OL i Rio, hvor danskerne vandt en målrig kvartfinale med syv mål. Så stort et forspring formåede Nikolaj Jacobsens spillere aldrig at få fredag aften. Dertil var slovenerne for snu i en kamp, hvor Mikkel Hansen brugte størstedelen af anden halvleg på bænken.

Da Hansen kom på banen igen fik onsdagens største oplevelse mod Spanien, Peter Balling, chancen for at bringe Danmark foran med fire scoringer ti minutter før tid. Men han kiksede.

Det gjorde Balling dog ikke minutterne efter, da han på et kritisk tidspunkt kanonerede bolden op i hjørnet. 29-25 til Danmark med kun få minutter igen - og så var den første sejr i mellemrunden hjemme.