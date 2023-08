Verstappen tangerer ti år gammel rekord i regnvejrsløb

Grandprixet i Zandvoort blev ramt af flere regnbyger, og med knap ti omgange igen væltede vandet decideret ned, hvorfor løbet blev afbrudt af et rødt flag og cirka 45 minutters pause.

Verstappen var trods sin pole position i indledningen at finde et stykke nede i feltet efter et pitstop. Men han fik hurtigt arbejdet sig op og vandt i sidste ende uden de store problemer.

Fernando Alonso blev nummer to, mens Pierre Gasly fuldendte podiet. Magnussens holdkammerat, Nico Hülkenberg, blev nummer 12.

I VM-stillingen har Verstappen nu 339 point, mens nærmeste forfølger, holdkammeraten Sergio Perez, har 201 point med blot ni grandprixer tilbage af sæsonen.