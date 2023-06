Magnussen slutter næstsidst på tung dag for Haas

Magnussen fik overhalet Nyck de Vries, men mere var der ikke at komme efter, og så sluttede danskeren næstsidst blandt dem, der gennemførte løbet.

I kampen om sejren var der aldrig spænding.

Verstappen var knap nok i fokus i løbet af de 70 omgange, fordi han skabte sig et komfortabelt forspring.

Fernando Alonso så en kort overgang ud til måske at kunne udfordre Verstappen. Alonso halede lidt ind på hollænderen, men blev så bedt om at passe på sit brændstofforbrug, og så begyndte Verstappen at øge igen.