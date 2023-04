Magasin har fyret chefredaktør efter falsk Schumacher-interview

Men det faldt ikke i god jord hos hans familie, som ifølge nyhedsbureauet Reuters vil lægge sag an mod ugebladet.

Det har været sparsomt med oplysninger om tyskerens helbred siden ulykken. Kun den nærmeste omgangskreds kender hans præcise tilstand.

I 2021 satte hustruen Corinna Schumacher dog lidt ord på familiens tilværelse i en dokumentar på Netflix.

- Vi bor derhjemme. Vi har terapi. Vi gør alt, hvad vi kan, for at Michael skal få det bedre, og for at sikre, at han er komfortabel, og at han mærker vores familie og bånd, sagde hun.

- Det private er privat, som han altid sagde. Det er meget vigtigt for os, at han fortsat kan nyde sit privatliv så meget som muligt. Michael beskyttede altid os, og nu beskytter vi Michael.