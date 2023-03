Hamilton har aldrig set så hurtig en bil som Red Bulls

Det var anden gang i træk, at de to holdkammerater fra Red Bull endte som etter og toer i samme løb. Det skete også i sæsonåbningen i Bahrain.

Hamilton blev nummer fem, mens holdkammeraten George Russel endte som firer.

- Man er nødt til at rose Red Bull, for det arbejde holdet har lavet, siger Russell.

- Forskellen til resten af feltet er den største, der er set siden Mercedes’ dominans i 2014. Det er en seriøs forskel. Alle er nødt til at arbejde hårdt for at lukke hullet.

- Vi ved, vi ikke har truffet de rigtige beslutninger hen over vinteren. Men jeg tror, vi kan vinde noget af det tabte tilbage, hurtigere end vi normalt ville kunne. Så alt er ikke tabt, siger han.