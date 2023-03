Red Bull-boss: Vores rivaler kommer stærkt tilbage

Ifølge Russell bør Red Bull tilmed vinde samtlige af sæsonens 23 Formel 1-grandprixer.

Den favoritvurdering bliver afvist af Christian Horner. Holdchefen hos Red Bull understreger, at åbningsløbet var intenst og nervøst hele vejen igennem, og at meget kunne være gået galt og kan gøre det i fremtiden.

- Vi tager ikke noget for givet. Lad os se, hvordan det går i Jeddah om to ugers tid og Melbourne efter det.

- Når vi har to eller tre løb under bæltet, så vil vi have et meget bedre billede af styrker og svagheder ved vores bil og konkurrenternes.