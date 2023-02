Formel 1-kørere er uenige i forbud mod politiske ytringer

De nye retningslinjer falder ikke i god jord hos Red Bull-kørerne Max Verstappen og Sergio Perez.

- Alle er forskellige. Nogle taler mere end andre, og personligt siger jeg ikke så meget på det punkt. Det er svært både at være fuldt fokuseret på at være racerkører og samtidig sætte sig ind i emner, så man kender alle fakta, siger Verstappen i et interview med Sky Sports.

- Men jeg synes ikke, det er nødvendigt, for på en måde sørger man for, at folk ikke må sige noget længere. Det bør vi have lov til, lyder det fra verdensmesteren.