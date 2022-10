Red Bull har fået bøde for brud på budgetloft på vej mod VM-titel

Red Bull vandt samtidig konstruktørernes VM-titel i 2021.

Tidligere på måneden gentog både Verstappen og Red Bull bedriften, da hollænderen sikrede sig karrierens anden VM-triumf

Ved det seneste grandprix i Texas blev det også afgjort, at Red Bull genvinder konstruktørernes VM-titel.

Ud over bøden har FIA besluttet, at Red Bull får frataget 10 procent af den tilladte tid over de næste 12 måneder til at teste holdets racerbiler i vindtunnel.

Budgetloftet blev indført i Formel 1 for at skabe en mere lige konkurrence mellem racerholdene.