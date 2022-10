Alonso får annulleret straf: Magnussen mister point

Det er konsekvensen af en ny beslutning fra Den Internationale Motorsportsunion (FIA), der oplyser om ændringen i en pressemeddelelse.

Dermed mister Magnussen to point. I stedet for fire point får han to point ud af sidste weekends anstrengelser i USA. Hans total er nu 24 point for sæsonen.

Den omstødte beslutning er truffet i Mexico City, hvor weekendens grand prix køres.

Ekstra Bladet, der er til stede i Mexico, forklarer, at en teknikalitet er årsagen til beslutningen.

Det var en protest fra Haas, der efter løbet i USA førte til, at Fernando Alonso blev degraderet fra 7.- til 15.-pladsen.