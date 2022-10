Holdet skifter dermed navn til Moneygram Haas F1 Team fra næste sæson, ligesom Formel 1-bilerne skal have nye farver, lyder det i en pressemeddelelse.

Det afsløres ikke, hvor stor aftalen er rent økonomisk. Ifølge Ekstra Bladet bliver der tale om, at Haas kommer til at sætte over 200 millioner kroner ind på kontoen hvert år.

Dermed er aftalen større, end den Haas havde med Uralkali, skriver Ekstra Bladet.

Kontrakten med Uralkali blev som sagt revet over, da Rusland invaderede Ukraine. Selskabet er ejet af Dmitry Mazepin, som sørgede for at få sin søn, Nikita Mazepin, placeret i et af Formel 1-sæderne hos Haas.