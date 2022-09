Hamilton føler med fans over dræbt Formel 1-spænding

Den syvdobbelte verdensmester siger, at han har ondt af Formel 1-fans, fordi kampen om mesterskabet kan slutte så tidligt i sæsonen.

- Sidste år trak spændingen ud helt til sidst. Det var intenst for alle, og det er aldrig fedt, når sæsonen afsluttes før tid, siger den syvdobbelte verdensmester.

Han erkender, at det selvfølgelig er skønt for racerkørerne som sportsudøvere at kunne sætte punktum for sejren tidligt.

- Men for sporten er det ikke så godt. Derfor er jeg også taknemmelig for at have 2008, hvor det varede frem til de sidste 17 sekunder, og sidste år var det selvfølgelig lidt af det samme. Lad os håbe, at det bliver en smule bedre i fremtiden, siger Hamilton.